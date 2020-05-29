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Esra Erol 29 Mayıs Cuma canlı yayın izle |Video - 29.05.2020

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Giriş: 29.05.2020 16:45
Güncelleme:29.05.2020 17:02
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe Pehlül Akbıyık hakkındaki tüm gerçekleri anlatacak! 20 yaşındaki Tuğçe ile 48 yaşındaki Taygun Pehlül Akbıyık arasındaki bağlantı ne? Şaban Esra Erol’a neyi itiraf edecek? Herkesten sakladığı büyük sır ne? Aylin Şaban’ı affedecek mi? İddiaların odağındaki Gülşah’tan çok konuşulacak büyük hamle! Nargüzel Uğurcan’ın annesi değil mi? DNA testi açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! ‘34 yıllık eşimle küstük, boşanmak istiyor ama ben onu çok seviyorum’ diyen Sadık Bey şimdi canlı yayında! ‘Karım Gurbek çocuklarımı da alıp komşum Kamil’e kaçtı’ diyen Fevzi Bey’in söyledikleri çok konuşulacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe Pehlül Akbıyık hakkındaki tüm gerçekleri anlatacak! 20 yaşındaki Tuğçe ile 48 yaşındaki Taygun Pehlül Akbıyık arasındaki bağlantı ne? Şaban Esra Erol'a neyi itiraf edecek? Herkesten sakladığı büyük sır ne? Aylin Şaban'ı affedecek mi? İddiaların odağındaki Gülşah'tan çok konuşulacak büyük hamle! Nargüzel Uğurcan'ın annesi değil mi? DNA testi açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! '34 yıllık eşimle küstük, boşanmak istiyor ama ben onu çok seviyorum' diyen Sadık Bey şimdi canlı yayında! 'Karım Gurbek çocuklarımı da alıp komşum Kamil'e kaçtı' diyen Fevzi Bey'in söyledikleri çok konuşulacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 29 MAYIS CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

29 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mayıs Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mayıs Cuma
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 18 Mayıs Pazartesi
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