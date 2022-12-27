Esra Erol 27 Aralık Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Salı günü yayınlanan programda; tehdit, şiddet ve çok daha fazlası! Türkiye Gamze’nin itiraflarını konuştu. Gamze yeni itiraflarıyla çok konuşuldu. Ayfer ve Nergiz Erdi’ye hesap sormaya geldi. Esra Erol bir mucizeye daha imza atacak mı? Ankara’dan uçakla Bodrum’a giden ve 48 gündür haber alınamayan Nursen Bodrum’da kimin yanına gitti? Ondan ne istedi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Salı günü yayınlanan programda; tehdit, şiddet ve çok daha fazlası! Türkiye Gamze'nin itiraflarını konuştu. Gamze yeni itiraflarıyla çok konuşuldu. Ayfer ve Nergiz Erdi'ye hesap sormaya geldi. Esra Erol bir mucizeye daha imza atacak mı? Ankara'dan uçakla Bodrum'a giden ve 48 gündür haber alınamayan Nursen Bodrum'da kimin yanına gitti? Ondan ne istedi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

27 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.