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Esra Erol 26 Ekim Salı canlı yayın izle

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Giriş: 26.10.2021 17:01
Güncelleme:26.10.2021 17:02
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Hatice Hanım oğlu Emrullah ve gelini Sedanur ile stüdyoda hesaplaşacak! Kocası Utkan ve ailesi sokağa attı! Sokaklarda yaşamak zorunda kalan 2 aylık hamile Fatma’nın feryadı! Ali Osman’ın akıllara durgunluk veren iddiası! Musa yüzde seksen engelli karısı Amine ile adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! Günlerdir kayıp olan 18 yaşındaki Sema Bedir nerede? Başına neler geldi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ekim 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Hatice Hanım oğlu Emrullah ve gelini Sedanur ile stüdyoda hesaplaşacak! Kocası Utkan ve ailesi sokağa attı! Sokaklarda yaşamak zorunda kalan 2 aylık hamile Fatma'nın feryadı! Ali Osman'ın akıllara durgunluk veren iddiası! Musa yüzde seksen engelli karısı Amine ile adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! Günlerdir kayıp olan 18 yaşındaki Sema Bedir nerede? Başına neler geldi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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26 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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