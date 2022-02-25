Esra Erol 25 Şubat Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ilk kez konuşacak! Ceylan’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Zeynep Hanım kocası, oğlu ve geliniyle canlı yayında hesaplaşacak! Adliye koridorlarında neler yaşandı? Yasemin ve Yaşar boşanmaktan vaz mı geçti? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ilk kez konuşacak! Ceylan'ı bekleyen büyük sürpriz ne? Zeynep Hanım kocası, oğlu ve geliniyle canlı yayında hesaplaşacak! Adliye koridorlarında neler yaşandı? Yasemin ve Yaşar boşanmaktan vaz mı geçti? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.