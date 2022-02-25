25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 25 Şubat Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 25 Şubat Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 16:44
Güncelleme:25.02.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ilk kez konuşacak! Ceylan’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Zeynep Hanım kocası, oğlu ve geliniyle canlı yayında hesaplaşacak! Adliye koridorlarında neler yaşandı? Yasemin ve Yaşar boşanmaktan vaz mı geçti? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ilk kez konuşacak! Ceylan'ı bekleyen büyük sürpriz ne? Zeynep Hanım kocası, oğlu ve geliniyle canlı yayında hesaplaşacak! Adliye koridorlarında neler yaşandı? Yasemin ve Yaşar boşanmaktan vaz mı geçti? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

25 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Şubat Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Şubat Cuma
Esra Erol 24 Şubat Perşembe yayın izle
Esra Erol 24 Şubat Perşembe yayın izle
Esra Erol 23 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 23 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 22 Şubat Salı yayın izle
Esra Erol 22 Şubat Salı yayın izle
Esra Erol 21 Şubat Pazartesi izle
Esra Erol 21 Şubat Pazartesi izle
Esra Erol’da tüm Türkiye’yi şaşırtan olay!
Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşırtan olay!
Esra Erol 17 Şubat 2022 Perşembe
Esra Erol 17 Şubat 2022 Perşembe
Esra Erol 16 Şubat Çarşamba izle
Esra Erol 16 Şubat Çarşamba izle
Esra Erol 15 Şubat yayın izle
Esra Erol 15 Şubat yayın izle
Esra Erol 14 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 14 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 11 Şubat Cuma yayın izle
Esra Erol 11 Şubat Cuma yayın izle
Tek istekleri aileleri ile barışmak!
Tek istekleri aileleri ile barışmak!
Daha Fazla Video Göster