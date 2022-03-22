Esra Erol 22 Mart Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mart 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Fatma eve dönecek mi? Baskı ve tehditle mi kayınvalidesinin yanında kalıyor? Söylemediği büyük sır ne? Fatma Hanım’ın boşanmak için en büyük şartı ne? Yasin Bey bu teklife ne cevap verecek? Gülderen için herkesi karşısına alan Kadir Bey’in son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mart 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Fatma eve dönecek mi? Baskı ve tehditle mi kayınvalidesinin yanında kalıyor? Söylemediği büyük sır ne? Fatma Hanım'ın boşanmak için en büyük şartı ne? Yasin Bey bu teklife ne cevap verecek? Gülderen için herkesi karşısına alan Kadir Bey'in son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.