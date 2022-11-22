Esra Erol 22 Kasım Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar babasıyla buluştu gözyaşları sel oldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Ablası dahil tüm ailesi Nehir’i suçladı, Nehir’se “benim yuvamı kayınvalidem yıktı” dedi! Nehir şimdi yapacak? Herkesi şaşırtıp eşine mi dönecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar babasıyla buluştu gözyaşları sel oldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Ablası dahil tüm ailesi Nehir'i suçladı, Nehir'se "benim yuvamı kayınvalidem yıktı" dedi! Nehir şimdi yapacak? Herkesi şaşırtıp eşine mi dönecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

22 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.