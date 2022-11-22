22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 22 Kasım Salı canlı yayın izle

Esra Erol 22 Kasım Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2022 17:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar babasıyla buluştu gözyaşları sel oldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Ablası dahil tüm ailesi Nehir’i suçladı, Nehir’se “benim yuvamı kayınvalidem yıktı” dedi! Nehir şimdi yapacak? Herkesi şaşırtıp eşine mi dönecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Kasım 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar babasıyla buluştu gözyaşları sel oldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Ablası dahil tüm ailesi Nehir'i suçladı, Nehir'se "benim yuvamı kayınvalidem yıktı" dedi! Nehir şimdi yapacak? Herkesi şaşırtıp eşine mi dönecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Kasım Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Kasım Salı
Esra Erol 21 Kasım Pazartesi izle
Esra Erol 21 Kasım Pazartesi izle
Esra Erol 18 Kasım Cuma
Esra Erol 18 Kasım Cuma
Esra Erol 17 Kasım Perşembe yayın izle
Esra Erol 17 Kasım Perşembe yayın izle
Esra Erol 16 Kasım Çarşamba yayın
Esra Erol 16 Kasım Çarşamba yayın
Esra Erol 15 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 15 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 11 Kasım Cuma izle
Esra Erol 11 Kasım Cuma izle
Esra Erol 10 Kasım Perşembe izle
Esra Erol 10 Kasım Perşembe izle
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Kasım Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Kasım Çarşamba
Esra Erol 7 Kasım Pazartesi yayın izle
Esra Erol 7 Kasım Pazartesi yayın izle
Hayat hiç görmediği abisine 18 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu
Hayat hiç görmediği abisine 18 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu
Esra Erol 4 Kasım yayın izle
Esra Erol 4 Kasım yayın izle
Daha Fazla Video Göster