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Esra Erol 21 Nisan Çarşamba canlı yayın izle - 21.04.2021

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Giriş: 21.04.2021 17:21
Güncelleme:21.04.2021 17:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral’in yüzleşmesinde ikinci perde! DNA testi sonucu açıklanacak Ayşe’nin bebeğinin babası ortaya çıkacak! Karısı Dursun’un Murat’a kaçmadan önce çocuğuna yaptığı işkenceler kan dondurdu! Ayhan ve Hatice gece yarısı köyü nasıl terk etti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral'in yüzleşmesinde ikinci perde! DNA testi sonucu açıklanacak Ayşe'nin bebeğinin babası ortaya çıkacak! Karısı Dursun'un Murat'a kaçmadan önce çocuğuna yaptığı işkenceler kan dondurdu! Ayhan ve Hatice gece yarısı köyü nasıl terk etti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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