Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muharrem günler sonra evladına kavuştu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Hayal Tik Esra Erol tarafından bulundu! Canlı yayında Hayal ve ailesinin büyük yüzleşmesi! Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol’a hangi mesajı bıraktı? Fatma’nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca’nın evladına kavuştuğu o anlar milyonları ağlayacak! Bir buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte Sercan’a kaçan Didem canlı yayında annesiyle karşı karşıya gelecek! 3 çocuğunu bırakıp tüm mahalleliyi dolandıran Fadime’nin ailesinin büyük isyanı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart’ta, 15 yaşındaki kızı İrem 24 Mart’ta ortadan kaybolan babanın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muharrem günler sonra evladına kavuştu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Hayal Tik Esra Erol tarafından bulundu! Canlı yayında Hayal ve ailesinin büyük yüzleşmesi! Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol'a hangi mesajı bıraktı? Fatma'nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca'nın evladına kavuştuğu o anlar milyonları ağlayacak! Bir buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte Sercan'a kaçan Didem canlı yayında annesiyle karşı karşıya gelecek! 3 çocuğunu bırakıp tüm mahalleliyi dolandıran Fadime'nin ailesinin büyük isyanı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart'ta, 15 yaşındaki kızı İrem 24 Mart'ta ortadan kaybolan babanın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 2 NİSAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

2 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.