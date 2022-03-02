Esra Erol 2 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye yine onu konuşacak! Ceylan evlenmekten vaz mı geçti? Ava giderken avlandı! Kocasının dolandırıcılığını ortaya çıkarmak için anlaştığı İsmail tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı! Nuray Hanım ve İsmail Bey ilk kez karşı karşıya gelecek! 38 yıl sonra Yasemin Hanım’ın hayali gerçek olacak! Evlendi, başına gelmeyen kalmadı! Param bitti, kocam Mehmet’in aşkı bitti diyen, kocam neyim varsa elimden aldı diye isyan eden Safiye Hanım geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye yine onu konuşacak! Ceylan evlenmekten vaz mı geçti? Ava giderken avlandı! Kocasının dolandırıcılığını ortaya çıkarmak için anlaştığı İsmail tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı! Nuray Hanım ve İsmail Bey ilk kez karşı karşıya gelecek! 38 yıl sonra Yasemin Hanım'ın hayali gerçek olacak! Evlendi, başına gelmeyen kalmadı! Param bitti, kocam Mehmet'in aşkı bitti diyen, kocam neyim varsa elimden aldı diye isyan eden Safiye Hanım geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.