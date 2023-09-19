Esra Erol 19 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; olaylar bitmiyor, sular durulmuyor! Aysel Teyze kararımdan dönmem diyor, annesi ve 22 yaş büyük sevgilisi Arife’nin arasında kalan Hüseyin ne yapacak? Ailesini mi yoksa büyük aşkını mı seçecek! İstenmeyen gelin Arife’nin annesi dünürüyle yüzleşmeye geliyor! Yeliz Serdar tehditle mi yoksa isteyerek mi kaçtı? Eşi Ahmet ve yanına gittiği Serdar canlı yayında yüzleşti! Peki hangisi doğruyu söylüyor? Neden her ikisi de ‘korkma Yeliz’ diye sesleniyor? Serdar canlı yayında olacak, gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Eylül 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; olaylar bitmiyor, sular durulmuyor! Aysel Teyze kararımdan dönmem diyor, annesi ve 22 yaş büyük sevgilisi Arife'nin arasında kalan Hüseyin ne yapacak? Ailesini mi yoksa büyük aşkını mı seçecek! İstenmeyen gelin Arife'nin annesi dünürüyle yüzleşmeye geliyor! Yeliz Serdar tehditle mi yoksa isteyerek mi kaçtı? Eşi Ahmet ve yanına gittiği Serdar canlı yayında yüzleşti! Peki hangisi doğruyu söylüyor? Neden her ikisi de 'korkma Yeliz' diye sesleniyor? Serdar canlı yayında olacak, gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.