Esra Erol 18 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Hafize ve Hasan’la ilgili herkesi şoke edecek yeni gelişme! 30 yıllık karısı Memduh’a kaçtı diye gözyaşlarına boğulan Esra Erol canlı yayında! ‘Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor’ diyen karısı Rabia’yı çok sevdiğini söyleyen Safa geliyor! Bir aydır çocuklarını göremeyen Eda’nın feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ocak 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Hafize ve Hasan'la ilgili herkesi şoke edecek yeni gelişme! 30 yıllık karısı Memduh'a kaçtı diye gözyaşlarına boğulan Esra Erol canlı yayında! 'Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor' diyen karısı Rabia'yı çok sevdiğini söyleyen Safa geliyor! Bir aydır çocuklarını göremeyen Eda'nın feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.