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Esra Erol 18 Mayıs Çarşamba tek parça izle

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Giriş: 18.05.2022 16:37
Güncelleme:20.05.2022 13:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kezban’ı Esra Erol buldu! Olay bitmedi, kavga bitmedi! Türkiye bu kaçışı konuşuyor! Hakan’ın hakkındaki iddialar kan dondurdu! Hakan hakkında akılalmaz yeni iddialar! Boşanıyorlar mı? Çocuklar kimde kalacak? Yoksa devlete mi teslim edilecekler? Boşanmak için şartları ne? Songül ve Emrah’ta son perde! Cengiz’in yanına giden engelli Hatice’yi Esra Erol kurtardı! Bugün kavuşma vakti! Ailesi Hatice’ye canlı yayında kavuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kezban'ı Esra Erol buldu! Olay bitmedi, kavga bitmedi! Türkiye bu kaçışı konuşuyor! Hakan'ın hakkındaki iddialar kan dondurdu! Hakan hakkında akılalmaz yeni iddialar! Boşanıyorlar mı? Çocuklar kimde kalacak? Yoksa devlete mi teslim edilecekler? Boşanmak için şartları ne? Songül ve Emrah'ta son perde! Cengiz'in yanına giden engelli Hatice'yi Esra Erol kurtardı! Bugün kavuşma vakti! Ailesi Hatice'ye canlı yayında kavuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 18 MAYIS ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE

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