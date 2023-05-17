Esra Erol 17 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; fotoğrafta Aybüke’nin karşısında oturan kim? O isim konuşacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak! Eray şimdi ne yapacak? Boşanmak için adliyeye gittiler, olanlar oldu! Esma ile Hakan’da şok gelişme! Süleyman 12 yıl sonra annesi Meltem’i buldu! 12 yılın hesabını sordu, meydan okudu! Konuşulacaklar daha bitemedi! Anne oğul bir kez daha karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; fotoğrafta Aybüke'nin karşısında oturan kim? O isim konuşacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak! Eray şimdi ne yapacak? Boşanmak için adliyeye gittiler, olanlar oldu! Esma ile Hakan'da şok gelişme! Süleyman 12 yıl sonra annesi Meltem'i buldu! 12 yılın hesabını sordu, meydan okudu! Konuşulacaklar daha bitemedi! Anne oğul bir kez daha karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.