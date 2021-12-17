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Esra Erol 17 Aralık Cuma tek parça izle

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Giriş: 17.12.2021 17:02
Güncelleme:17.12.2021 21:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; fenomen olduğum diye karısına rest çekti! Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan Songül’ün büyük dramı! Filmlere konu olacak aşk masalı! İstanbullu damatla Maraşlı gelinin aşkına Selma’nın babası izin verecek mi? Aylar sonra baba kızın yüzleşmesi! Yeni bir hayat yeni bir başlangıç! Esra Erol’la değişin bir hayat! Kübra sonunda bebeğine kavuştu! Herkesi yüzünü güldürecek o anlar! Tevrat ve Gülseren nerede saklanıyor? Büyük kaçışta son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; fenomen olduğum diye karısına rest çekti! Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan Songül'ün büyük dramı! Filmlere konu olacak aşk masalı! İstanbullu damatla Maraşlı gelinin aşkına Selma'nın babası izin verecek mi? Aylar sonra baba kızın yüzleşmesi! Yeni bir hayat yeni bir başlangıç! Esra Erol'la değişin bir hayat! Kübra sonunda bebeğine kavuştu! Herkesi yüzünü güldürecek o anlar! Tevrat ve Gülseren nerede saklanıyor? Büyük kaçışta son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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