CANLI İZLE: Esra Erol 15 Eylül Salı

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Esra Erol 15 Eylül Salı canlı yayın izle - 15.09.2020

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Giriş: 15.09.2020 17:05
Güncelleme:15.09.2020 17:05
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk doğurmadı diye kocası Ramazan sokağa attı! Deniz’in isyanı herkesin yüreğini dağladı! Deniz ve Ramazan arasında hesaplaşma vakti! 22 gündür dinmeyen evlat hasreti, haftalardır evine giremeyen bir kadın... Begül haftalardır giremediği evine Esra Erol sayesinde girecek! Esra Erol tarafından bulunan Yasemin’ın son kararı ne olacak? Annesinin evine mi dönecek, yoksa kocasının yanına mı dönecek? Yoksa bambaşka bir kararla mı gelecek? Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! Evlendikten 15 gün sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Zehra nerede? Günlerdir hiçbir haber alınamayan Ali Gazi nerede? 22 gündür annesinden kaçırdığı oğlunu annesi Begül’e verecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Eylül 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk doğurmadı diye kocası Ramazan sokağa attı! Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı! Deniz ve Ramazan arasında hesaplaşma vakti! 22 gündür dinmeyen evlat hasreti, haftalardır evine giremeyen bir kadın... Begül haftalardır giremediği evine Esra Erol sayesinde girecek! Esra Erol tarafından bulunan Yasemin'ın son kararı ne olacak? Annesinin evine mi dönecek, yoksa kocasının yanına mı dönecek? Yoksa bambaşka bir kararla mı gelecek? Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! Evlendikten 15 gün sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Zehra nerede? Günlerdir hiçbir haber alınamayan Ali Gazi nerede? 22 gündür annesinden kaçırdığı oğlunu annesi Begül'e verecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 15 EYLÜL SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

15 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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