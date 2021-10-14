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Esra Erol 14 Ekim Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 14.10.2021 16:50
Güncelleme:14.10.2021 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Mustafa ve Gülşen karşı karşıya geldi, tüm sırlar ortaya çıktı! Bu görüntüler çok konuşulacak! Mehmet’in canlı yayından sonra yaptıkları şoke edecek! Gülfidan şimdi ne yapacak? Özay ve Fikriye yüzleşmesinde son perde! Kayıp Ayşe Esra Erol’da bulundu! Ayşe ve anne babası arasında büyük yüzleşme! 2 Ekim’de ortadan kaybolan Hatice Süt, 2 çocuğunu da bıraktı Ahmet Özkan’la kaçtı! Hiçbir haber alınamayan kayıp Hatice ile ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Mustafa ve Gülşen karşı karşıya geldi, tüm sırlar ortaya çıktı! Bu görüntüler çok konuşulacak! Mehmet'in canlı yayından sonra yaptıkları şoke edecek! Gülfidan şimdi ne yapacak? Özay ve Fikriye yüzleşmesinde son perde! Kayıp Ayşe Esra Erol'da bulundu! Ayşe ve anne babası arasında büyük yüzleşme! 2 Ekim'de ortadan kaybolan Hatice Süt, 2 çocuğunu da bıraktı Ahmet Özkan'la kaçtı! Hiçbir haber alınamayan kayıp Hatice ile ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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