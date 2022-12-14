Esra Erol 14 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Erdi sonunda Ayfer’den boşanacak mı? Erdi’nin boşanmama kararına Gamze’nin tepkisi ne oldu? Gülizar ve Hasan barışıyor mu? Yoksa alığı yeni kararla herkesi şoke etmeye devam mı edecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Erdi sonunda Ayfer'den boşanacak mı? Erdi'nin boşanmama kararına Gamze'nin tepkisi ne oldu? Gülizar ve Hasan barışıyor mu? Yoksa alığı yeni kararla herkesi şoke etmeye devam mı edecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.