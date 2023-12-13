Esra Erol 13 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; “kocama döndüm” diyen Gülizar ne yapmaya çalışıyor? Neyin intikamını alıyor? Oyun mu oynuyor yoksa evliliğini mi kurtarmaya çalışıyor? Ortada kalan Ferdi şimdi ne yapacak? O anlattı ağladı, Türkiye ona ağladı! Mertcan’ın zorluklarla ve yalnız geçen kısacık ömrü yürekleri dağladı! Mucize gerçek olacak mı? Mertcan en son 5 yaşında gördüğü annesi Ayten’e kavuşacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; "kocama döndüm" diyen Gülizar ne yapmaya çalışıyor? Neyin intikamını alıyor? Oyun mu oynuyor yoksa evliliğini mi kurtarmaya çalışıyor? Ortada kalan Ferdi şimdi ne yapacak? O anlattı ağladı, Türkiye ona ağladı! Mertcan'ın zorluklarla ve yalnız geçen kısacık ömrü yürekleri dağladı! Mucize gerçek olacak mı? Mertcan en son 5 yaşında gördüğü annesi Ayten'e kavuşacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.