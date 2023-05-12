13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 12 Mayıs Cuma yayın izle

Esra Erol 12 Mayıs Cuma yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2023 16:35
Güncelleme:12.05.2023 23:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; halı yıkamacı Eray’la kaçtı, Eray’ın anlattıkları, Aybüke’nin sebepsiz kahkahalarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Boşanırım ama Muhammed’le görüşme” dedi! Esma’nın son kararı ne olacak? Muhammed şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; halı yıkamacı Eray'la kaçtı, Eray'ın anlattıkları, Aybüke'nin sebepsiz kahkahalarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Boşanırım ama Muhammed'le görüşme" dedi! Esma'nın son kararı ne olacak? Muhammed şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

ESRA EROL 12 MAYIS CUMA YAYIN İZLE

12 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 12 Mayıs Cuma
Esra Erol 12 Mayıs Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Mayıs Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Mayıs Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Mayıs Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Mayıs Salı
Esra Erol 8 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 8 Mayıs Pazartesi tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 5 Mayıs Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 5 Mayıs Cuma
Esra Erol 4 Mayıs Perşembe
Esra Erol 4 Mayıs Perşembe
Esra Erol 3 Mayıs Çarşamba izle
Esra Erol 3 Mayıs Çarşamba izle
Esra Erol 2 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 1 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 28 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 28 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 27 Nisan Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Nisan Perşembe tek parça izle
Esra Erol 26 Nisan Çarşamba izle
Esra Erol 26 Nisan Çarşamba izle
Daha Fazla Video Göster