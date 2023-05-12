Esra Erol 12 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; halı yıkamacı Eray’la kaçtı, Eray’ın anlattıkları, Aybüke’nin sebepsiz kahkahalarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Boşanırım ama Muhammed’le görüşme” dedi! Esma’nın son kararı ne olacak? Muhammed şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; halı yıkamacı Eray'la kaçtı, Eray'ın anlattıkları, Aybüke'nin sebepsiz kahkahalarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Boşanırım ama Muhammed'le görüşme" dedi! Esma'nın son kararı ne olacak? Muhammed şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.