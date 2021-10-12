Esra Erol 12 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; stüdyoda karşı karşıya gelecekler, Türkiye onları konuşacak! Mehmet’in af dilediği büyük aşkı Gülfidan stüdyoya gelecek! Kübra ve Barış’ın son kararı ne olacak? Hatice Hanım oğlu Berkant’la ilk kez karşı karşıya gelecek! Esra Erol bir mucize daha imza attı! 8 aydır kayıp olan Fikriye bulundu! Fikriye gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Ekim 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; stüdyoda karşı karşıya gelecekler, Türkiye onları konuşacak! Mehmet'in af dilediği büyük aşkı Gülfidan stüdyoya gelecek! Kübra ve Barış'ın son kararı ne olacak? Hatice Hanım oğlu Berkant'la ilk kez karşı karşıya gelecek! Esra Erol bir mucize daha imza attı! 8 aydır kayıp olan Fikriye bulundu! Fikriye gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.