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Esra Erol 12 Ekim Pazartesi tek parça izle - 12.10.2020

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Giriş: 12.10.2020 16:44
Güncelleme:12.10.2020 21:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeş 18 yıl sonra Esra Erol’da buluştu... Annelerini bulan abi kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu! Ayşenur’un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanımla baş başa geçirdiği o anlar... Mustafa Beyin 7 Eylül’den beri haber alamadığı 28 yıllık eşi Nazile Bayrak’ı Esra Erol buldu! Karı koca arasında yüzleşme vakti! Ayşenur’un babası Aslan Sarıcan mı? Ayşenur’un babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile ilgili son dakika gelişmesi! ‘Kocam Ali Rıza’yı ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk 8 aydır bana göstermiyor’ diyen bir kadının feryadı! 2 yaşındaki evladını bırakıp 13 Eylül günü ortadan kaybolan 22 yaşındaki Cansu Çakın nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeş 18 yıl sonra Esra Erol'da buluştu... Annelerini bulan abi kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu! Ayşenur'un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanımla baş başa geçirdiği o anlar... Mustafa Beyin 7 Eylül'den beri haber alamadığı 28 yıllık eşi Nazile Bayrak'ı Esra Erol buldu! Karı koca arasında yüzleşme vakti! Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Ayşenur'un babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile ilgili son dakika gelişmesi! 'Kocam Ali Rıza'yı ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk 8 aydır bana göstermiyor' diyen bir kadının feryadı! 2 yaşındaki evladını bırakıp 13 Eylül günü ortadan kaybolan 22 yaşındaki Cansu Çakın nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

12 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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