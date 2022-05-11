Esra Erol 11 Mayıs Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçtılar, evlendiler, o da yetmedi tekrar kaçtılar! Meltem ve Eyüp bir kez daha stüdyoya geliyor! Meltem’in ailesinden istekleri ne? Anne baba ne cevap verecek? ‘İhanete uğradım, şiddet gördüm, sokağa atıldım’ dedi, kocası Emrah canlı yayına bağlandı her şey değişti! Karı koca ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek, tüm kozlarını paylaşacak! 3 çocuğuyla Savaş’a kaçtı, ortalık karıştı! Dün akşam abisine hangi mesajı attı? Gece yarısı neler yaşandı? Sera’nın korkutan mesajı ve son dakika gelişmesi! Büyük aşıkları İrem’in annesi mi ayırmak istiyor? Neden vasisi olduğu kızı için boşanma davası açtı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçtılar, evlendiler, o da yetmedi tekrar kaçtılar! Meltem ve Eyüp bir kez daha stüdyoya geliyor! Meltem'in ailesinden istekleri ne? Anne baba ne cevap verecek? 'İhanete uğradım, şiddet gördüm, sokağa atıldım' dedi, kocası Emrah canlı yayına bağlandı her şey değişti! Karı koca ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek, tüm kozlarını paylaşacak! 3 çocuğuyla Savaş'a kaçtı, ortalık karıştı! Dün akşam abisine hangi mesajı attı? Gece yarısı neler yaşandı? Sera'nın korkutan mesajı ve son dakika gelişmesi! Büyük aşıkları İrem'in annesi mi ayırmak istiyor? Neden vasisi olduğu kızı için boşanma davası açtı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.