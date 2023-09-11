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Esra Erol 11 Eylül Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 EYLÜL Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; anneleri Sevim "babalarınız farklı" dedi, 3 kardeş gerçekleri öğrenmek için Esra Erol'a geldi! Tüm Türkiye cuma günü bu sonuçlara kilitlendi! Güler yıllarca baba bildiği Mehmet Emin'in kızı değildi, Mehmet Reşit ise babasından çıktı! Bugün gerçekleri öğrenme sırası Müslüm ve Menekşe'de! DNA'la açıklanacak, 23 yıllık sır ortaya çıkacak! 'Aşkı Üstün'de buldum' deyip Kemal'i terk etti, mutluluğu kısa süren Aynur Hanım canlı yayında Üstün tarafından terk edildi! Ortada kalan Aynur Hanım'ın hayatından bir dram çıktı! Peki hafta sonu Aynur Hanım Kemal Bey'e ne teklif etti? Duyunca inanamayacaksınız! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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11 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.