CANLI İZLE: Esra Erol 11 Aralık Cuma

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Esra Erol 11 Aralık Cuma canlı yayın izle - 11.12.2020

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Giriş: 11.12.2020 16:46
Güncelleme:11.12.2020 17:00
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; hasret sona erecek, anne babası Ümmü’ye canlı yayında kavuşacak! Kadriye Teyze ve Celal Amca’nın 43 yıllık hayali Esra Erol’da gerçek olacak! Fatma Hasan’ı affedecek mi? Canlı yayına gelecek isim herkesi şoke edecek! Emine kocası Recep ve Recep’i zorla tuttuğu iddia edilen Aysel’le stüdyoda karşı karşıya gelecek! İki çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru’yu Esra Erol buldu! Dün akşam neler yaşandı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Aralık 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; hasret sona erecek, anne babası Ümmü'ye canlı yayında kavuşacak! Kadriye Teyze ve Celal Amca'nın 43 yıllık hayali Esra Erol'da gerçek olacak! Fatma Hasan'ı affedecek mi? Canlı yayına gelecek isim herkesi şoke edecek! Emine kocası Recep ve Recep'i zorla tuttuğu iddia edilen Aysel'le stüdyoda karşı karşıya gelecek! İki çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru'yu Esra Erol buldu! Dün akşam neler yaşandı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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