10 Mart 2022, Perşembe
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Esra Erol 10 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 10.03.2022 16:40
Güncelleme:10.03.2022 16:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 5 yıl sonra büyük yüzleşmede son perde! Funda babası Yasin ile karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! Bir mucize daha gerçek oldu! Murat’ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Murat annesi Asiye canlı yayına gelecek, büyük kavuşma gerçekleşecek! Günlerdir süren hasret sona erdi! Sevilay iki çocuğuna Esra Erol’da kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mart 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 5 yıl sonra büyük yüzleşmede son perde! Funda babası Yasin ile karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! Bir mucize daha gerçek oldu! Murat'ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Murat annesi Asiye canlı yayına gelecek, büyük kavuşma gerçekleşecek! Günlerdir süren hasret sona erdi! Sevilay iki çocuğuna Esra Erol'da kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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