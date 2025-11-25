Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Kasım 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 yaşındaki Öznur Çalışkan, 10 Kasım Pazartesi günü, Bursa'dan kayboldu. Saniye ve Feridun çifti kızlarını aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Endişeli aile, kızlarının 59 yaşındaki Erhan Öznur Düzen tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Öznur Çalışkan kaybının 11. Gününde bulundu ve 48 yaşındaki Erhan Düzen nikah kıydığı öğrenildi. Anne Saniye Çalışkan, "Kızım bize bunu neden yaptın?" diyerek gözyaşları içinde kızına sitem etti.

Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü araştırılmaya devam ediyor.

Müge Anlı'ya ulaşan Songül Sönmez, Huriye Helvacı üzerinde para karşılığında menfaat sağladığı iddia edilen Sultan Uzun'un geçmişte abisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti.

Bir yıl boyunca kandırıldığını söylediği abisinin Sultan Uzun ile birlikte çocuklarına sürekli para harcadığını söyledi. Songül Hanım, Sultan Hanım'ın abisiyle görüşürken aynı zamanda Mustafa Uzun ile birlikte olduğunu da iddia etti.

Yayında konuşulan bir diğer iddialar ise Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.