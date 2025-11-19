Cenazenin yerini değiştirmişler! Müge Anlı duyurdu! Emrah Elveren cinayetinde flaş gelişme

BAHÇESİNDEKİ KEMİKLER EMRAH'A AİT ÇIKTI

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınarak tutuklanan Emrah Elveren'in iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında bir insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu.

Bugün ise Müge Anlı, olaya ilişkin yeni gelişmeleri aktardı.

Kaynak: ATV

"CENAZENİN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER"

Müge Anlı cinayete ilişkin yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Ailesi, Emrah'ın bir gün geri döneceğini dört yıl boyunca umutla beklemişti. Zaman geçtikçe ümitlerini yitiren aile, sonunda bizim stüdyomuza başvurmuştu. Başta tek şüphelileri, Emrah'ın halası Havva ve onun çocuklarıydı. Fakat olay, Emrah'ı en son iki yıl önce gördüğünü söyleyen iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün stüdyomuza gelmesiyle bambaşka bir yöne evrildi.

Ahmet Şentürk, amacı Emrah'a yardımcı olmak olduğunu söylese de, Emrah'ın kaybıyla ilgili şüpheleri giderebilmiş değildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla stüdyomuzda gözaltına alınan Ahmet Şentürk, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Şentürk'ün evinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bir insana ait olduğu düşünülen iki kemik parçası ve bir diş bulundu. Bu bulguların Emrah'a ait olup olmadığını belirlemek için ailesinden DNA örneği alındı.

Yapılan inceleme sonucu, bulunan kemiklerin Emrah'a ait olduğu ortaya çıktı.

Biliyorsunuz Emrah'ın cenazesinin tamamına ulaşılamamıştı. O dönemde kazı çalışmalarını yapan JASAD toprağın yeni kazıldığını söylemişlerdi. Meğerse, aile bizim programa katıldıktan sonra evin önünü kazmışlar, Emrah'ın kemiklerini çıkarmışlar. Ama diş parçasıyla iki kemik kalmış. Onu nereye gömdükleri belli değil, Cenazenin yerini değiştirmişler."