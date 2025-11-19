Cenazenin yerini değiştirmişler! Müge Anlı duyurdu! Emrah Elveren cinayetinde flaş gelişme
4 yıldır kayıp olduğu bilinen Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının evinin bahçesinde iki kemik ve diş parçasına bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda o kemik parçalarının Emrah Elveren'e ait olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı 4 yıllık cinayeti 2 haftada aydınlattı.
Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'in programına katılmıştı.
Kız kardeşi Esra, Emrah'ın uzun zamandır yanında kaldığı halası Havva'nın, kendilerine "Emrah'ı aramayın, öldürdüler" dediğini söylemişti.
Cinayet şüphesi artarken Emrah Elveren'in vakit geçirdiği son insan olan arkadaşı Ahmet Şentürk, stüdyoya kendi isteğiyle gelmiş ve çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti.
İnfazı olduğu için beladan uzak durduğunun sürekli altını çizen Ahmet'in cezaevindeki oğlunun da kayıp Emrah'ın telefonunu kullandığı ortaya çıktı.
"AİLESİ YAPTI ONLAR SUÇLU"
Ahmet Ş., Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt vermişti.
BAHÇESİNDEKİ KEMİKLER EMRAH'A AİT ÇIKTI
Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınarak tutuklanan Emrah Elveren'in iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında bir insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu.
Bugün ise Müge Anlı, olaya ilişkin yeni gelişmeleri aktardı.
"CENAZENİN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER"
Müge Anlı cinayete ilişkin yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:
"Ailesi, Emrah'ın bir gün geri döneceğini dört yıl boyunca umutla beklemişti. Zaman geçtikçe ümitlerini yitiren aile, sonunda bizim stüdyomuza başvurmuştu. Başta tek şüphelileri, Emrah'ın halası Havva ve onun çocuklarıydı. Fakat olay, Emrah'ı en son iki yıl önce gördüğünü söyleyen iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün stüdyomuza gelmesiyle bambaşka bir yöne evrildi.
Ahmet Şentürk, amacı Emrah'a yardımcı olmak olduğunu söylese de, Emrah'ın kaybıyla ilgili şüpheleri giderebilmiş değildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla stüdyomuzda gözaltına alınan Ahmet Şentürk, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet Şentürk'ün evinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bir insana ait olduğu düşünülen iki kemik parçası ve bir diş bulundu. Bu bulguların Emrah'a ait olup olmadığını belirlemek için ailesinden DNA örneği alındı.
Yapılan inceleme sonucu, bulunan kemiklerin Emrah'a ait olduğu ortaya çıktı.
Biliyorsunuz Emrah'ın cenazesinin tamamına ulaşılamamıştı. O dönemde kazı çalışmalarını yapan JASAD toprağın yeni kazıldığını söylemişlerdi. Meğerse, aile bizim programa katıldıktan sonra evin önünü kazmışlar, Emrah'ın kemiklerini çıkarmışlar. Ama diş parçasıyla iki kemik kalmış. Onu nereye gömdükleri belli değil, Cenazenin yerini değiştirmişler."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kripto piyasası sarsıldı: Bitcoin’de düşüş nereye kadar sürecek?
- Asgari ücret için 4'lü zam senaryosu: Milyonları ilgilendiren hesap değişti! İşsizlik maaşı, tazminat...
- BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi
- Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?
- Yağışlı sistem göründü! Meteoroloji'den 19 Kasım hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi: TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları ve limitleri...
- Yıllardır yanlış biliyorduk! D vitamini eksikliğinin tek işareti: Kemik değil…
- 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
- OGM’den 496 personel alımı! Başvurular başladı mı, şartları neler?
- Bilim kurgu gerçek oldu! Giyilebilir cilt geliyor: Neler yapabilir?
- 18 Kasım baraj doluluk oranları son durum | İstanbul, Bursa, Ankara…
- 18 Ekim TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?