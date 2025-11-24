Emrah Elveren cinayetinde DNA sonuçları çıktı! Bulunan kemikler Elveren'e ait
Bursa'da 4 yıldır kayıp olduğu bilinen Emrah Elveren'in öldürüldüğü cinayete ilişkin flaş gelişme yaşandı. Maktulün cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıktı. Katil zanlısının evinin bahçesinde bulunan iki kemik ve diş parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ile kayıp şahıs Elveren'e ait olduğunu tespit ettiği bildirildi.
Bursa'da 4 yıl önce kaybolan 34 yaşındaki Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Zanlının bahçesinde bulunan 2 kemik ve diş parçalarının yapılan DNA taramasında Elveren'a ait olduğu ortaya çıktı.
EN SON YALOVA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ
2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.
MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA TUTUKLANDI
Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetmişti. İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde Müge Anlı programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.