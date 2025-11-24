Emrah Elveren cinayetinde DNA sonuçları çıktı! Bulunan kemikler Elveren'e ait

Giriş Tarihi: 24.11.2025 19:34

Bursa 'da 4 yıl önce kaybolan 34 yaşındaki Emrah Elveren 'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Zanlının bahçesinde bulunan 2 kemik ve diş parçalarının yapılan DNA taramasında Elveren'a ait olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF: İHA

EN SON YALOVA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.