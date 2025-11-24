Yaşam

Emrah Elveren cinayetinde DNA sonuçları çıktı! Bulunan kemikler Elveren'e ait

Bursa'da 4 yıldır kayıp olduğu bilinen Emrah Elveren'in öldürüldüğü cinayete ilişkin flaş gelişme yaşandı. Maktulün cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıktı. Katil zanlısının evinin bahçesinde bulunan iki kemik ve diş parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ile kayıp şahıs Elveren'e ait olduğunu tespit ettiği bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Emrah Elveren cinayetinde DNA sonuçları çıktı! Bulunan kemikler Elveren'e ait

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan 34 yaşındaki Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Zanlının bahçesinde bulunan 2 kemik ve diş parçalarının yapılan DNA taramasında Elveren'a ait olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

EN SON YALOVA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA TUTUKLANDI

Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetmişti. İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde Müge Anlı programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

KEMİK PARÇALARI ELVEREN'E AİT ÇIKTI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmert Ş.'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN