15 Kasım 2025, Cumartesi
Gizemli ölüm soluksuz izlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 08:42
ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen son bölümüyle Türkiye’nin gündemine oturdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Kasım Perşembe gününe damga vurdu.

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğulun nasıl öldüğünün araştırıldığı bölüm Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,59 izlenme oranı ve yüzde 35,09 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 4,10 izlenme oranı ve yüzde 31,61 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 5,21 izlenme oranı ve yüzde 35,98 izlenme payı alarak tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı.

