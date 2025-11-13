13 Kasım 2025, Perşembe
Giriş: 13.11.2025 13:13 Güncelleme: 13.11.2025 16:27
Huriye Helvacı ve oğlu cinayete mi kurban gitti? Şüpheli enişte kameraya yakalandı! Müge Anlı’da şoke eden iddia...

Kastamonu'da Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın sır ölümü araştırılırken, çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken eski enişte Mustafa Uzun'un olaydan bir gün önceki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Anne ve çocuğun neden öldüğü merak edilirken, Huriye Helvacı'nın akrabası şoke eden açıklamalarda bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmayan Huriye Helvacı'nın hipotermi geçirerek oğlunun ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Anne ve oğlun ölümünde polis cinayet şüphesini de araştırıyor.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, katıldığı bir televizyon programında eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü söyledi.

Mustafa U. da iddiayı doğruladı ve görüştüklerini kabul etti. Şüpheli, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. İkilinin o gün de buluşmak için plan yaptığı iddia edildi.

"MUSTAFA HASTA NUMARASI YAPIYOR"

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddia sahibi, "Mustafa hasta numarası yapıyor, hasta falan değil" diyerek Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

APAR TOPAR KÖYE GİTTİLER

Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu iddia eden kişi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre; Mustafa'nın ailesi Huriye Hanım'ın kaybolduğu gün, mevzuyu anlayıp apar topar köye gitmişler!

İddia sahibi "Mustafa Huriye'yi evinden çıkarıp yollara düşürmeyecekti." deyince Mustafa Uslu öfkesini tutamadı kendisine cin çarptığını iddia etti.

Çocuğuna nafaka ödememek için işten ayrıldığı ve başka bir yerde çalışmaya başlayan Mustafa Uzun çalışırken sigorta yaptırmadığı da eski eşi tarafından iddia edildi.

BIYIKLARINI KESTİ

Mustafa Uslu, Huriye ve Osman Helvacı'nın kaybolması üzerine arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edilmişti.

Bugünkü yayında şüpheleri üstüne çeken Mustafa'nın olaydan bir gün önceki görüntüsü ortaya çıktı. Bıyıkları neden ve ne zaman kestiğini hatırlamayan Uslu, "benim öldürdüğüm anlamına gelmez" şeklinde açıklamalarda bulundu.

AYNI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Huriye ve Osman Helvacı'nın 2 Kasım'da kaybolmadan önce son kez görüntülendikleri evin güvenlik kamerasına Mustafa Uslu'nun da 1 Kasım'da takıldığı öğrenildi.

"OSMAN'IN ÖLÜM HABERİNİN ALINDIĞI YERE BIRAKTIK"

Anne ve oğlunu Köseali köyüne bırakan akrabaları Huriye ve Osman Helvacı'yı arabalarına aldıklarını ve neşeli tavırlar sergilediklerini dile getirdi. Nereye gittiklerini soran akraba Huriye Helvacı'dan "Eniştemin yanına gidiyoruz" cevabını aldı.

5 yaşındaki Osman "Anne inmeyecek miyiz?" şeklinde sorusuna annesi "Biraz daha ileride ineceğiz." şeklinde konuştuklarını dile getirdi. O günkü buluşmanın yeri ve zamanının planlı olduğuna dair şüpheler arttı.

Akrabalarının bıraktıkları yer çocuğun ölüm haberinin alındığı yer olduğu öğrenildi.

