Otopsi ön inceleme raporu belli oldu! Anne ve oğlu neden öldü? İşte çarpıcı detaylar…

HİPOTERMİ VE YÜKSEKTEN DÜŞME ŞÜPHESİ

Ancak cenazelerin bulunduğu o noktadaki ilk ön incelemede ise annenin hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği, Osman'ın ise yüksekten düşme sonucunda ölmüş olabileceği değerlendirildi. Her iki cenazenin üzerinde de vücut bütünlüklerinde herhangi bir bozulmanın olmamış olması, herhangi bir yaban hayvanı, kesici, delici bir ize rastlanmamış olması, hipotermi durumunu da elbette ki daha da netleştiriyor.