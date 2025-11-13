Viral Galeri Viral Tıkla Otopsi ön inceleme raporu belli oldu! Anne ve oğlu neden öldü? İşte çarpıcı detaylar…

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da ortadan kaybolan anne ve oğuldan kötü haber geldi. Ekiplerin günlerce didik didik aradığı Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi ön inceleme raporu belli oldu. Konuya ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, ön raporda ortaya çıkan anne ve oğlun nasıl öldüğüne ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 02:43 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 03:20
Tüm Türkiye'nin umutla günlerdir umut ederek beklediği anne oğuldan kötü haber geldi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir anda ortadan kaybolan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde incelemeler devam ederken, cesetler de Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan inlemelerde ön rapor çıktı. A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, çarpıcı detayların yer aldığı rapora ilişin önemli açıklamalarda bulundu.

SON SİNYAL KÖSELİ KÖYÜNDEN ALINDI

A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki ikametlerinden öğleden sonra ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı ile birlikte Köseli köyünün olduğu noktaya gittiğinin belirlendiğini söyledi. Erdoğan, yaklaşık 16 kilometrelik yol güzergahında en son güvenlik kameralarına Köseli köyünde görünen anne ve oğlun saat 17:30'dan sonra baz istasyonundan alınan sinyallerin de kaybolmasının ardından bir daha haber alınamadığını belirterek şöyle konuştu:

Bölgede arama çalışmaları devam ederken maalesef hem anne hem de oğlundan acı haber geldi. Önce 5 yaşındaki Osman dere kenarında, ardından Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu noktanın 50 metre yukarısında ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunmuştu. İki cenaze bulundukları noktadan alındı ve Adli Tıp Kurumu'na götürmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ankara'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından daha detaylı verilerin elde edilebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na veriler gönderildi. Veriler yaklaşık 3 ay içerisinde kesin ölüm nedenini belirleyecek.

KASTAMONU'DA KAYIP ANNE VE OĞLUN OTOPSİ ÖN İNCELEME RAPORU BELLİ OLDU!
HİPOTERMİ VE YÜKSEKTEN DÜŞME ŞÜPHESİ

Ancak cenazelerin bulunduğu o noktadaki ilk ön incelemede ise annenin hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği, Osman'ın ise yüksekten düşme sonucunda ölmüş olabileceği değerlendirildi. Her iki cenazenin üzerinde de vücut bütünlüklerinde herhangi bir bozulmanın olmamış olması, herhangi bir yaban hayvanı, kesici, delici bir ize rastlanmamış olması, hipotermi durumunu da elbette ki daha da netleştiriyor.

ANNE KIYAFETLERİNİ NEDEN ÇIKARDI?

Burada merak edilen soru, Huriye Helvacı'nın neden kıyafetlerini çıkardığıydı. Bununla ilgili de hipotermi geçiren kişilerde paradoksal soyunma denen bir durum görülüyor. Yani hipotermi geçiren kişi, vücut ısısı düştüğü için beyne giden komutlarda vücut ısısında artış gösterdiği belirlenip, kişinin kendi kıyafetlerini çıkartması, ardından da cenin pozisyonunda hayatını kaybetmiş olduğuna dayalı daha önce geçmişte yaşanan vakalar var.

