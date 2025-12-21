Rum lider Hristodulidis'ten alçak "Kanlı Noel" sözleri! "Fedakarlık" ve "kahramanlık" dedi
62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamının 62. yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'ten skandal bir açıklama geldi. Nikos Hristodulidis, "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımladı ve o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirdi.
GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı.
Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu.
VAHŞETE "KAHRAMANLIK" DEDİ
EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.
Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.
"KANLI NOEL"
Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.
İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı
- BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler
- TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satacak: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
- Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi
- Kimse bu etkisini bilmiyordu! Unutkanlığı önleyen doğal mucize: Yaşlılıkta bile…
- Hayal Köseoğlu’nun en unutulmaz doğum günü! O soru karşısında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşyaları sakın atmayın! Yılların pasını söküp atan o yöntem: Kesip üstüne sürün