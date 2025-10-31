Müge Anlı ATV canlı izle! 31 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

İbrahim Kayaaslan öldü mü öldürüldü mü?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İbrahim Kayaslan'ın arkadaşından gelin Samime'yi yalanlayan ifadeler...

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın arkadaşı Bahtiyar Can konuştu. İbrahim'in annesinin feryatlarını duyunca içim rahat etmedi, benimle olan diyologunu anlatmak istedim dedi.

Haziran ayında İbrahim Kayaslan'ın kendisine 'eşimden şüpheleniyorum, boşanmak için delil arıyorum' dediğini anlattı.

Gelin Samime'yi terse düşüren fotoğraf kareleri...

Kayaslan çifti, 2 Ağustos'ta evlerine 35 km uzaklıktaki dımbazlar göletine gitti. Ekiplerin 3 çocuk babasının şüpheli ölümünün gerçekleştiği baraj gölünde incelemeler yaptığı sırada çekilen fotoğraf kareleri gösterildi. Samime Kayaslan'ın olay anıyla ilgili çelişkili ifadeleri akılları bulandırdı.

İbrahim Kayaslan'ın gördüğü ihanet cinayetle mi bitti?

İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen İbrahim Kayaslan'ın eşinin bir tarlada çalışanıyla gönül ilişkisi yaşadığına dair bir iddiaya yer verilmişti. Bu iddiayla ilgili Yıldıray Dilek canlı yayına geldi. Yıldıray Dilek, araba alamamla beraber bu dedikodular başladı dedi. Samime Kayaslan ise bu dedikoduları yalanladı.