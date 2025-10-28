Aç bıraktı maaşını elinden aldı! Müge Anlı zihinsel engelli genci esaretten kurtardı

30 yaşındaki Alican Arslan'ın ablası Dilek Arslan, kardeşinin 54 yaşındaki Jale Hanım tarafından alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.
Yüzde 74 zihinsel engelli olan Alican Arslan'ın yaşadığı olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Yayına bağlanan Hülya Hanım, Jale Hanım'ın "zihinsel engelli çocuğum var" diyerek insanlardan para istediğini öne sürdü.
İddialarda adı geçen Jale Hanım ve Alican Arslan, canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Jale Hanım ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu söyleyen Alican Arslan, ailesiyle görüşmek istemediğini açıkladı.
Yayında sinirlenen Müge Anlı, "Zihinsel engelli bir gencin bu durumda olması kabul edilemez! Alican'ın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir" diyerek duruma tepki gösterdi.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ
Bunun üzerine Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Aile Bakanlığı zihinsel engelli Alican Arslan için devreye girdi.
Ardından aile, vasilik kararı çıkararak Alican Arslan'ın eve dönmesini sağlamak istedi. Ancak Alican Arslan, Bakanlık kararı ve ailesinin izniyle katıldığı yayında 54 yaşındaki sevgilisinden ayrılmak istemediğini ifade etti.
TUTUKLANDI!
Bugün ise Müge Anlı sevindirici bir gelişmeyi izleyicilere duyurdu.
Alican'ı alıkoyan Jale Damcı'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandığını ve Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
"AÇ BIRAKTI MAAŞIMI ELİMDEN ALDI"
Haftalar sonra ailesine kavuşan Alican Arslan ise Jale Damcı'nın yanındayken yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı:
"Çok mutluyum, aileme kavuştum. Orada sürekli kısıtlanıyormuş gibi oldum, engelli maaşımı aldı, masada değil koltukta yemek yedirdi. Evde dört kişiydik, paramı elimden aldı. Gizli gizli odaya çekilip telefonla konuşmaları ve cüzdanındaki parayı saymaları beni tedirgin etti. İyi ki ailemin yanına gelmişim. Hakkında çıkan iddiaları duyunca hepten yıkıldım."