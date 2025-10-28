Aç bıraktı maaşını elinden aldı! Müge Anlı zihinsel engelli genci esaretten kurtardı

30 yaşındaki Alican Arslan 'ın ablası Dilek Arslan , kardeşinin 54 yaşındaki Jale Hanım tarafından alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı 'ya başvurdu.

Yüzde 74 zihinsel engelli olan Alican Arslan'ın yaşadığı olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: ATV

İddialarda adı geçen Jale Hanım ve Alican Arslan, canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Jale Hanım ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu söyleyen Alican Arslan, ailesiyle görüşmek istemediğini açıkladı.

Yayında sinirlenen Müge Anlı, "Zihinsel engelli bir gencin bu durumda olması kabul edilemez! Alican'ın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir" diyerek duruma tepki gösterdi.