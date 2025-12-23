Dev derbi ATV ekranlarında! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi nefesler tutuldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam nefes kesen bir derbi oynanacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı saat 20.30'da evinde ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası bu akşam dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Oğuz, Szymanski, Kerem.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham.
TOPLAM 22 MAÇ
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.
Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti.
Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.
ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.
16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 39 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda 12. sırada bulunuyor.
SON 3 MAÇTA KALE KAPALI
Kanarya, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde son 3 maçta kalesine adeta duvar ördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u da 3-0'lık skorlarla geçti. Fenerbahçe ayrıca Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçta sadece 1 gol yedi.
EKSİK FUTBOLCULAR
Fenerbahçe derbiye birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunuyor. Kaleci Ederson ve Jhon Duran'a ailevi talepler doğrultusunda izin verilirken, Fred de geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca da tedavileri nedeniyle kadroda olmayacak.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.
SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ
Kartal, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Süper Lig'deki bu mücadelelerden 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla karşı yaşadı.
Siyah-beyazlılar bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile Rizespor'u mağlup ederken, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la da puanları paylaştı.
5 FUTBOLCU EKSİK
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu yarın forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de görev alamayacak.
Öte yandan haftalar sonra Rizespor karşılaşmasında geniş kadroya dahil edilen ancak hazır olmadığı için yeşil zemine ayak basamayan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın da yarın top koşturması beklenmiyor.
