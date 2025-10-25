Müge Anlı'ya çıkmıştı: Yaşarken "öldü" dedikleri kadın gerçek kimliğine kavuştu

Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:10

"YILLARCA 'BEN KİMİM' SORUSUYLA YAŞADIM"

"Artık yeniden doğuyorum" diyen Ayşe Taş, "Bu süreçte çok zorluklar yaşadım, çok mücadele ettim. 34 yılın sonunda yeni kimliğim için başvuruda bulundum. Mahkeme sürecim bitti, soyadım artık Neşeli değil Taş olarak geçiyor. Yeni kimliğime kavuşuyorum, yeniden doğuyorum. Çok uzun yıllar boyunca 'Ben kimim?' sorusuyla yaşadım. Artık kim olduğumu biliyorum, vicdanen rahatım. Onlar benimle iletişime geçmedi ama ben amacına ulaşmış bir insan olarak huzurluyum. Artık hayatıma kaldığım yerden, kendi soyadımla devam edeceğim."

Kaynak: ATV