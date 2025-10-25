Müge Anlı'ya çıkmıştı: Yaşarken "öldü" dedikleri kadın gerçek kimliğine kavuştu
2015 yılında Müge Anlı'nın programına katılan Ayşe Taş, 34 yıl sonra önce annesine, ardından da 'öldü' denilerek gömüldüğü mezarına kavuştu.
Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Taş, 34 yıl sonra, önce annesine daha sonrada da "öldü denilerek gömüldüğü" kendi mezarına ulaştı.
Uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından adli tıp raporuyla biyolojik ailesine kavuşan genç kadın, 34 yılın sonunda mahkeme kararıyla yeni kimliğini alarak gerçek soyuna döndü.
ANNESİNİ MÜGE ANLI'DA BULMUŞTU
2015 yılında atv'de Müge Anlı'nın programına katılan Ayşe Taş, gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmişti.
"YILLARCA 'BEN KİMİM' SORUSUYLA YAŞADIM"
"Artık yeniden doğuyorum" diyen Ayşe Taş, "Bu süreçte çok zorluklar yaşadım, çok mücadele ettim. 34 yılın sonunda yeni kimliğim için başvuruda bulundum. Mahkeme sürecim bitti, soyadım artık Neşeli değil Taş olarak geçiyor. Yeni kimliğime kavuşuyorum, yeniden doğuyorum. Çok uzun yıllar boyunca 'Ben kimim?' sorusuyla yaşadım. Artık kim olduğumu biliyorum, vicdanen rahatım. Onlar benimle iletişime geçmedi ama ben amacına ulaşmış bir insan olarak huzurluyum. Artık hayatıma kaldığım yerden, kendi soyadımla devam edeceğim."