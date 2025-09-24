Müge Anlı atv canlı yayın ekranı: 24 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

58 yaşındaki Fatma Güner, 18 yaş küçük sevgilisine 6,5 Milyon kaptırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Önce eğlence mekanına sonra hayatına aldığı eski sevgilisinin ihanetiyle sarsılan Fatma Güner, kaybettiği paralarını geri istedi.

Fatma Güner'in sevgilisinin babası İlyas Aktaş canlı yayına bağlanarak yaşananlardan habersiz olduğunu söyledi. Yayına bağlanan başka bir tanık ise baba oğulun başka kadınları da dolandırdıklarını söyledi. Baba oğulun aylık 300 bin TL kazandıkları iddialarını da yalanlayan gizli tanık, dükkan sahipleriyle de davalık olduklarını söyledi.

24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül Sultan Ganer, bir daha da babasından haber alamadığını belirtti. Hayat yolunda yaşadığı kırılma anlarında baba yokluğunu derinden hissettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, babasına seslendi.

Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i Müge Anlı sayesinde 20 dakika da buldu! Yıllar sonra canlı yayında hesaplaşan baba kız gergin anlar yaşadı.

Sümeyye Taş canlı yayında, kocasının karşısında. Babasının evinde değil, babaannesinin evinde olduğunu söyledi. Genç kadın, kayınvalidesinin sözleri yüzünden evden ayrıldığını anlattı.

Dün sabah İstanbul Eyüpsultan'dan kaybolan 18 yaşındaki Tuğba Medine Coşgun'dan saatlerdir haber alınamıyor. İlk kez evden kaybolan Tuğba Medine Coşgun'un babası Cefakar Coşgun, gözyaşları içinde kızına seslendi.

65 yaşındaki Mustafa Sarıkabadayı sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından 400 Bin TL dolandırıldı! Evlilik hayali kurduğu sevgilisine yüzük takmak istediğini anlatan Mustafa Sarıkabadayı, yüzük parasını da sevgilisinin aldığını anlattı. 8 aydır görüştüklerini söyleyen Mustafa Sarıkabadayı aylar sonra dolandırıldığını anladığını açıkladı.