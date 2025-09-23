20 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Canlı yayında şaşırtan tepki

Kaynak: ATV

Canlı yayına bağlanan arkadaşları, Hasan Basri Ganer'in çocuklarının hasretiyle yaşadığını ifade etti.

Bir arkadaş, sosyal medyadan kendisine ulaştığını ve cevap beklediğini belirtirken, bir diğeri ise "10 yıl öncesine kadar Bahçelievler'de oturuyordum" dedi. Eylül Ganer ise aynı bölgede oturduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.