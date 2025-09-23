23 Eylül 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri 20 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu! Canlı yayında şaşırtan tepki

20 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu! Canlı yayında şaşırtan tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 11:40 Güncelleme: 23.09.2025 12:02
ABONE OL
20 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Canlı yayında şaşırtan tepki

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yıllık hasret sona erdi. 4 yaşındayken babasından ayrılan Eylül Ganer, kayıp babası Hasan Basri Ganer'e gözyaşları içinde seslenmişti. Canlı yayında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Hasan Basri Ganer, Müge Anlı ve ekibi sayesinde 20 dakika içinde bulundu. Ancak babanın sözleri izleyenleri şoke etti.

Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, kayıp dosyalarını çözmeye ve ailelerin hasretlerini gidermeye devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül Sultan Ganer, bir daha da babasından haber alamadığını belirtti. Hayat yolunda yaşadığı kırılma anlarında baba yokluğunu derinden hissettiğini söyleyen 24 yaşındaki genç kız, babasına seslendi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canlı yayında sürpriz bir gelişme yaşandı: Eylül Ganer'in babası Hasan Basri Ganer, program ekibi tarafından yalnızca 20 dakika içinde bulundu.

Ancak buluşma beklenildiği gibi duygusal bir an olarak gerçekleşmedi; Hasan Ganer'in sözleri izleyenleri şoke etti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canlı yayına bağlanan arkadaşları, Hasan Basri Ganer'in çocuklarının hasretiyle yaşadığını ifade etti.

Bir arkadaş, sosyal medyadan kendisine ulaştığını ve cevap beklediğini belirtirken, bir diğeri ise "10 yıl öncesine kadar Bahçelievler'de oturuyordum" dedi. Eylül Ganer ise aynı bölgede oturduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"BENİ ÇOK RAHAT BULURDUNUZ"

Baba Ganer, kızının televizyona çıkarak kendisini aramasına tepki göstererek, "Beni çok rahat bulurdunuz, televizyona çıkmanıza gerek yoktu. Siz istemediniz benle görüşmeyi. Sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım" dedi. Bu sözler, izleyiciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MÜGE ANLI'DAN BÜYÜK DESTEK!

Stüdyoya gelmek istemeyen babanın sözleri üzerine Müge Anlı, "Gelmezsen geleme, ister gel ister gelme" diyerek tepki verdi.

Anlı, baba hasretiyle stüdyoya gelen Eylül'e "Ben her zaman yanındayım" sözleriyle moral verdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör