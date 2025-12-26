Bakan Kurum’dan deprem bölgesi Hatay’da net mesaj: Devletimiz 75 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Antakya'da Basın Temsilcileriyle Medya Buluşması kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Bugün bir kez daha, asrın inşasının sembol şehri, hemşerisi olmaktan onur duyduğum Hatay'ımızdayız. Depremin ilk dakikalarından bu yana; siz gazeteci kardeşlerim de tarihi bir görevi yerine getirdiniz. Deprem bölgesindeki her ziyaretimizde yanımızda oldunuz, sesimizi tüm Türkiye'ye ulaştınız. En önemlisi de asrın inşasında acıyı değil umudu büyüterek; depremzede kardeşlerimize Türkiye'mizin kudretini, devletimizin şefkatini her fırsatta dürüstçe ekranlara aktardınız. Ben bu vesileyle, 6 Şubat sabahından bugüne kadar kalemi doğruyu yazan haykıran tüm basın emekçilerimize sizlerin şahsında bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

Bakan Murat Kurum ile ahaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tutkun Akbaş (Foto: ahaber.com.tr)

"14 MİLYON İNSANIMIZIN HAYATI DEĞİŞTİ"

6 Şubat'ta çok büyük bir imtihandan geçtik. Tabiri caizse bu büyük felaket milletimizin dirayetini, devletimizin kurumsal kapasitesini sınadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde; sadece bir gecede, 7'si büyükşehrimiz 11 ilimizde hayat durdu. 108 bin kilometrekarelik alanda, 14 milyon insanımızın hayatı değişti. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki bu alan, 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyüktür. Bu devasa alanda, 50 binden fazla canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Bu büyük felakette, yitirdiğimiz her bir can yüreklerimizi yaktı. Afetin neden olduğu yıkım ekonomimizde derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 108 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı.

"DEPREM BÖLGESİ TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİDİR GÖZÜYLE BAKTIK"

Deprem ve yıkım deyince ilk başta aklımıza evlerimiz geliyor ama o gece, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar aldı. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Yıkım bölgesel görünse de, Asrın inşası Türkiye'nin bütün geleceğini etkileyecek kadar önemliydi. Neden böyle söylediğimi birkaç veriyle, şöyle kısaca açıklayayım. Çünkü her beş çocuğumuzdan biri bu topraklarda dünyaya gözlerini açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13'ü buralarda istihdama katılıyor. İhracatımızın yüzde 8,6'sı, ithalatımızın yüzde 6'sı yine bu illerimizde gerçekleşiyor. İşte tam da bu nedenle biz, Asrın inşasına, "Deprem bölgesi Türkiye'nin istikbalidir!" gözüyle baktık. Bu anlayışla deprem bölgesinde 11 ilimizde afetin izlerini, dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla başlattık. Ve bugün geldiğimiz noktaya, devletimizin tüm kurumlarından özel sektöre, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar elbirliğiyle çalışarak, seferberlik ruhuyla kenetlenerek ulaştık. Sadece afet sonrası değil afet esnasında da doğru yönetimin en güzel örneğini verdik, muazzam şekilde planlı çalıştık.

"BUGÜNE KADAR 75 MİLYAR DOLARI AŞAN BİR YATIRIM YAPTIK"

Peki bu planlamada neler mi yaptık? Aslında depremin olduğu ilk andan itibaren bir seferberlik ilan ettik. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden kurtulan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için aşevlerini, geçici barınma alanlarını kurduk. Bir yandan da kalıcı konutlar için çalışmalarımıza başladık, değerli hocalarımızla, uzmanlarımızla, mimar ve mühendislerimizle zemin etüdlerinden projelendirmeye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik.

Hükümet olarak deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık.

"YIL SONUNA KADAR TÜM EVLERİ BİTİRECEĞİZ" SÖZÜMÜZÜ TUTTUĞUMUZ BUGÜNE GELDİK

Ekonomiden sanayiye, tarımdan ticarete, altyapıdan sosyal projelere kadar her alanda bölgeyi yeniden canlandırmak için çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. 6 Şubattan bugüne 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede; 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz arı gibi çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut inşa ederek inanılmaz bir işe imza attı.Tabi bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Biz bu konutları muhteşem sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte bitirdik. Ve nihayetinde, ilk defa yine Hatay'da verdiğimiz ve her seferinde ısrarla vurguladığımız "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz" sözümüzü tuttuğumuz, bugüne geldik. Bir yandan bizi milletimize mahcup etmeyen Rabbimize şükrediyor, bir yandan da yarın afetzede kardeşlerimizle kucaklaşmak için dakikaları sayıyoruz.

"ASRIN İNŞASI TÜRKİYE'NİN BAŞARISI"

İnşallah yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarını da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece; nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını bitirmiş olacağız.

Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek; annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı" diyeceğiz.

"ASRIN FELAKETİNİN SEMBOL ŞEHRİ HATAY'DAN BAŞLIYORUZ"

Ben şimdi de izninizle; bu yeni şehirlerimizi ve vizyon projelerimizi, görseller eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak, Asrın felaketinin sembol şehri Hatay'dan başlıyoruz! Hatay; dün afetzedelerimizin "Evimizin yerini sadece mezarlığın olduğu yere bakarak bulabiliyorduk." dedikleri acının şehri. Bugün umudun, direnişin ve dirilişin başkenti. Böyleydi, ama bugün bu hale geldi! İşte; "155 bin yeni yuvasıyla, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalkan Hatay'ımızın fotoğrafı!" İşte; Tarihi Hatay Bölgesi… Burada ecdadın emaneti tarihimiz yerle bir olmuştu. Şimdi ise Kemalpaşa Caddesi, Uzun çarşı, Kurtuluş caddesi, Habib-i Neccar Camisi, tarihi meclis binasıyla Antakya'nın tüm tarihi bölgelerini içine alarak tamamlanan Medeniyetimizin kalbi Hatay! Yine, Hatay'ımız İskenderun Sahil Yolu Projesi. Burası Akdenizin yeni mücevheri, yeni incisi. İnanın, tüm bu süreçte 11 ilimizden bir an bile ayrılmamış biri olarak, bu görsellere bakınca ilk kez gören biri gibi heyecan duyuyor, geldiğimiz noktadan büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası, sadece depreminin değil acının da merkez üssü, Kahramanmaraş'ımız. İşte burası, depremden sonra baştan aşağı yıkılan Azerbaycan mahallemiz! Ve işte bu da; yeni yuvaları, ofisleri ve yeşil alanlarıyla yeniden ayağa kalkan Azerbaycan mahallemiz! Burası, depremin simgelerinden olan, bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz, hepimizi hüzne boğan, Ebrar sitemiz.

Ve işte bu da Ebrar sitemizin yerine yaptığımız; Anka Konutları! Evet, 74 bin yeni yuvasıyla, Demirciler Çarşısıyla, Tarihi Kapalı Çarşısıyla Maraş medeniyet yürüyüşüne yeniden başlamıştır! Devam ediyorum. "Bizim devletimiz var oldukça, bu acılar da geçecek; devletimiz başımızda olsun yeter!" diyen Malatya'mız. İşte; Malatya'da ticaretin ve sosyal hayatın kalbinin attığı yer olan Bakırcılar çarşısı! Depremden sonra böyleydi. Şimdi ise Söğütlü Camisiyle, valilik binası, kuyumcular çarşısı ve yeni kent meydanıyla; medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.

İşte burası da, 28 bin konutu, parkları ve bahçeleriyle; Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan, İkizce bölgesi!

Evet; Battal Gazi'nin evlatları; 79 bin yeni yuvasıyla, yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkmıştır!

"ARTIK ADIYAMAN TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRDIR"

6 Şubat sabahı her bir Adıyamanlı kardeşimin anılarının geçtiği Atatürk caddesi bu haldeydi! Şimdi ise meydanlarıyla, camileriyle, parklarıyla geleceğe güvenle bakan Atatürk caddesi. Atatürk Caddesi'nde sadece 4.17'de duran bu saati değiştirmedik. İşte burası; 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yükselmiş, dağları delerek inşa ettiğimiz İndere! 44 bin bin yeni yuvasıyla, küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ımızın fotoğrafı! Artık Adıyaman Türkiye Yüzyılı'na hazırdır! Asrın felaketinin ilk saatlerinde koştuğum Nurdağı ve İslâhiye… Enkaz alanlarında milletimle birlikte sabahladığım; Şehitler diyarı Gaziantep'imiz… Bu fotoğraf ise; mutluluğun resmidir! Büyük bir heyecanla söylüyorum ki; 30 bin yeni yuva ve bereketli işyerini kardeşlerimize teslim ettiğimiz; artık hüzün değil mutluluk gözyaşları döktüğümüz Gaziantepimiz!

12 bin yeni yuvasıyla yeniden ayağa kalkanların şehri Osmaniye'miz! Yine, 12 bin yeni yuvasıyla Bereketin Kalbi Adana'mız; 17 bin yeni eviyle Kardeşliğin Mührü Diyarbakır'ımız; 14 bin yuvasıyla Hazreti İbrahim'in Emaneti Şanlıurfa'mız; 13 bin eviyle Gakkoşlar şehri Elazığ'ımız; 3 bin yuvasıyla Serhat şehri Kilis'imiz; artık Türkiye Yüzyılı'na hazırdır! 11 şehrimizin tamamında; tarih yeniden yazılmış, herşey yeniden başlamıştır!

Ben, afet gününde hüzünle yaş döktüğümüz o sokaklarda, şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren Yüce Allah'a hamdediyorum!

11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında; "esnafımız bizim her şeyimiz" diyerek 43 bin yeni dükkân yaptık.

Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladık. "Depremde zarar gören köyler Anadolu mirasıdır" diyerek; 4 bin 333 köyümüzde 63 bin köy evi inşa ettik. Kırsal nüfusu korumak için zor olana talip olduk, kuş uçmaz kervan geçmez bir mezrada tek bir ev yıkılmışsa bile, şehirde ev yapmak yerine aynı yerinde yaptık.

"BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR"

Tabii şunu da tarihe bir kayıt olarak düşürmek isterim ki; tüm bu süreç boyunca maalesef çok fazla dezenformasyon yapıldı! Neler neler söylediler.

Tüm bu iftiralara cevabımızı; 11 ilimizi ayağa kaldırarak; üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik! Allah'ın izniyle yarın itibarıyla, Türkiye Asrın Felaketini asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır! Bu başarı için Allah'a hamdediyoruz, liderimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz, bu milletin bir evladı olmaktan onur duyuyoruz!

Ben bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzurunda; bizden umudunu hiç kesmeyen afetzede kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki Asrın İnşası, devletimizin gösterdiği büyük kararlılığın kanıtı olacak; alnımızın akıyla verdiğimiz bu çetin imtihan, siz gazetecilerimizin tarihi tanıklığıyla kayıt altına alınacak; bu diriliş destanı çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara rehber olacaktır.



Bizim inancımızda durmak yoktur, dinlenmek yoktur, beklemek yoktur. "Bir işi bitirdiğinde, hemen başka bir işe başla!" düsturu vardır.

İşte biz de bugün tam olarak bunu yapıyoruz. Bir yandan Asrın felaketinin ardından asrın inşasını tamamladık. Deprem konutlarımızı bitirdik, anahtarlarımızı teslim ettik, yaraları sardık. Şimdi de durmuyoruz, geriye yaslanmıyoruz, "bitti" demiyoruz.

"SURİYE'NİN, GAZZE'NİN YANINDA OLACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki bu tecrübeyi; 500 bin sosyal konutla 81 ilimize yayacağız, kentsel dönüşümü daha da hızlandıracağız, mazlum coğrafyalara ulaşacak, Suriye'nin, Gazze'nin yanında olacağız.

Ben bu duygularla sözlerime son verirken, tüm bu büyük eserlerin, projelerin, çalışmaların öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.