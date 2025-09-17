17 Eylül 2025, Çarşamba
Demir Leydi geliyor: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 13:25 Güncelleme: 17.09.2025 13:28
Demir Leydi geliyor: Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında, ekranlara gelecek olan dizinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel, canlandırdığı Meyra karakterinin bilinmeyenlerini Dizi TV'yle paylaştı.

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi "Aşk ve Gözyaşı" için sayılı günler kaldı...

Meyra'nın ne istediğini bilen ve özgüvenli bir karakter olduğuna dikkat çeken Erçel, rolünü şöyle tarif ediyor;

"Meyra duygusal zırh taşıyan bir kadın… Adeta Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda da çok kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalmış. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor; onun sınavı da bu olacak."

Ekipçe çok heyecanlı olduklarını belirten güzel oyuncu, Aşk ve Gözyaşı'na dair ise şu detayları verdi;

"İzleyiciler hayatta her ilişkinin, sadece ikili ilişki değil, aile ilişkilerinin de ikinci bir şansı hak ettiğini düşünecekler. İlk günden beri tüm ekip aynı duyguyu hissediyoruz; sanki yeni bir projeye başlamamışız da çok uzun zamandır birlikte çalışıyor gibiyiz… Bunun ekrana da yansıyacağına inanıyorum."

Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı atv'de başlıyor!

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

OYUNCU KADROSU

Barış Arduç

Hande Erçel

Berk Cankat

Senan Kara

Şenay Gürler

Feri Güler

Kubilay Tunçer

Öznur Serçeler

Mert Denizmen

Aslı İnandık

Necat Bayar

Lorin Merhart

Afranur Karagöz

Gürhan Altundaşar

Ali İpin

Sanem Çelik

