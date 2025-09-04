Yeni sezonda çifte zirve: İzleyici Müge Anlı ve Esra Erol’dan Vazgeçemiyor
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, izleyiciden yoğun ilgi gördü.
MÜGE ANLI
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı alarak Çarşamba gününün de birincisi oldu.
ESRA EROL
Güçlü dönüşüyle Esra Erol'da programı takip ederek Tüm Kişiler kategorisinde %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.
