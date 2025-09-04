Yeni sezonda çifte zirve: İzleyici Müge Anlı ve Esra Erol’dan Vazgeçemiyor

Kaynak: ATV

ESRA EROL

Güçlü dönüşüyle Esra Erol'da programı takip ederek Tüm Kişiler kategorisinde %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.