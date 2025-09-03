03 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri Ailesinin imdadına Müge Anlı koştu! 27 gündür kayıp olan Miraç Nur jet hızıyla bulundu

Ailesinin imdadına Müge Anlı koştu! 27 gündür kayıp olan Miraç Nur jet hızıyla bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 13:20 Güncelleme: 03.09.2025 13:21
ABONE OL
Ailesinin imdadına Müge Anlı koştu! 27 gündür kayıp olan Miraç Nur jet hızıyla bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Tam 27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur, canlı yayında bulundu.

27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1 saatten kısa bir sürede bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ailesi, Miraç'ın 25 yaşındaki bir kişiyle kaçtığını düşündüklerini belirterek, Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Miraç Nur, canlı yayında nerede olduğunu açıklamak istemedi. Genç kız, şiddet gördüğünü ifade ederek, babası Nazif Turan ve ailesi hakkında birçok çarpıcı iddiada bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör