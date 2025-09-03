Ailesinin imdadına Müge Anlı koştu! 27 gündür kayıp olan Miraç Nur jet hızıyla bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Tam 27 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Miraç Nur, canlı yayında bulundu.
Ailesi, Miraç'ın 25 yaşındaki bir kişiyle kaçtığını düşündüklerini belirterek, Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Ancak Miraç Nur, canlı yayında nerede olduğunu açıklamak istemedi. Genç kız, şiddet gördüğünü ifade ederek, babası Nazif Turan ve ailesi hakkında birçok çarpıcı iddiada bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- 3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | DİYANET Mevlid Kandili kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?
- Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi
- AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞİYOR! Motorine zam mı gelecek? 3 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
- Tövbe Duası Arapça ve Türkçe OKUNUŞU ve ANLAMI | Mevlid Kandili'nde İstiğfar nasıl edilir? Tövbe namazı kılınışı...
- Memur ve emeklisine ocak zammında 2. ipucu: En düşük 60 bin TL maaş şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire... İşte yeni tablo
- Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak kuzeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor! 48 saate dikkat
- Eylül 2025 kira artış oranı hesaplama | İş yeri, dükkan, konut kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE-TÜFE oranı son dakika...