Dikkat: Yapay zeka sizi dinliyor olabilir! Mahremiyet tehlikede mi?

Giriş: 10.12.2025 15:23
Hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka uygulamaları, aynı zamanda büyük bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Sosyal medyada dolaşan "ChatGPT kullanıcıları dinliyor" iddiaları, gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. A Haber muhabiri Esra Akyürek, konunun uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile yapay zekanın karanlık yüzünü masaya yatırdı.

Son dönemde hızla yayılan ve birçok alanda kullanılan ChatGPT gibi yapay zeka modelleri, sundukları kolaylıkların yanında "mahremiyet ihlali" şüphelerini de artırdı. Peki, bu uygulamalar gerçekten bizi dinliyor mu?

YAPAY ZEKA BİZİ DİNLİYOR MU?

"HER İDDİADA BİR GERÇEKLİK PAYI VARDIR"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, iddiaların ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Aslına bakarsanız her iddiada bir gerçeklik payı vardır. Biliyorsunuz bu uygulamalara erişim izinleri veriyoruz; mikrofon erişim izni veriyoruz, kamera erişim izni veriyoruz. Dolayısıyla bunlar, bizim kullanmadığımız zamanlarda da bu sistemlere erişebiliyorlar" uyarısında bulundu.

"YAPAY ZEKAYI SIKIŞTIRIRSANIZ CEVABI ALIRSINIZ"

Kırık, yapay zeka ile yapılan bir deneyde, uygulamanın ortamdaki sesleri ve görüntüleri analiz edebildiğinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Yapay zekayı bir şekilde sıkıştırdığınızda bunun cevaplarını alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu da normal bir mobil uygulama. Geçmişte hatırlarsınız, bir şeyden bahsediyoruz, 'tak' önümüze reklam olarak çıkıyordu. Niye? Mikrofon erişim izni verdiğimiz için. Şimdi de aynı durum kamera erişim izninde var." dedi.

CANLI YAYINDA ÇARPICI DENEY: "KABANINIZIN RENGİNİ BİLİYOR"

Yayında yapılan bir deney, yapay zekanın yeteneklerini ve tehlikesini gözler önüne serdi. Uygulama, kamera erişimi olmadan bile ortamdaki detayları tanımlayabildi. Prof. Dr. Kırık, "Karşımdaki kadının kabanının rengi nedir?" ve "Karşımdaki kameramanın tişörtü hangi renk?" sorularına yapay zekanın doğru yanıtlar vermesi üzerine şu değerlendirmeyi yaptı.

"Gördüğünüz gibi kabanınızın renginin kırmızı olduğunu, kameramanın tişörtünün yeşil olduğunu anladı. Ulaşamıyor, kamera erişim izni yok dense de şu an gördüğünüz gibi uygulamalı bir şekilde bunu gerçekleştirdiğimizde görüyor. Yapay zeka uygulamaları telefonlarımıza, kameralarına, mikrofonlarına erişebiliyor ve bizi her an takip edebiliyor."

"VERİLER YURT DIŞINA GİDİYOR, DİJİTAL CASUSLUK RİSKİ VAR"

Veri güvenliği konusuna dikkat çeken Kırık, "En büyük sorun şu; yapay zeka uygulamalarının çoğunun menşei ABD, yani yurt dışı. Bizim mahrem bilgilerimiz aslında yurt dışına gidiyor. Eskisi gibi fiziksel casuslara ihtiyaç yok; kullandığımız telefonlar ve yapay zeka uygulamalarının hepsi bir casus olarak bizi dinleyebiliyor, izleyebiliyor" dedi.

"MAHREM ALANLARINIZA TELEFONUNUZU SOKMAYIN"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, alınması gereken önlemleri, "Kullanmadığımız zamanlarda bu uygulamaların erişim izinlerini, kamera ve mikrofon erişimlerini mutlak suretle kapatmamız lazım. Telefon demek casus demektir. Lütfen telefonunuzu mahrem noktalarınıza sokmayın; yatak odanıza, tuvalete sokmayın. Çünkü bunları soktuğunuz takdirde sizi her an izleyebilir, takip edebilir. Artık eskisi gibi değil, ön kamerası var, arka kamerası var. Bu ciddi bir riski de bünyesinde barındırıyor." şeklinde sıraladı.

