Dikkat: Yapay zeka sizi dinliyor olabilir! Mahremiyet tehlikede mi?

Son dönemde hızla yayılan ve birçok alanda kullanılan ChatGPT gibi yapay zeka modelleri, sundukları kolaylıkların yanında "mahremiyet ihlali" şüphelerini de artırdı. Peki, bu uygulamalar gerçekten bizi dinliyor mu?

"HER İDDİADA BİR GERÇEKLİK PAYI VARDIR"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, iddiaların ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Aslına bakarsanız her iddiada bir gerçeklik payı vardır. Biliyorsunuz bu uygulamalara erişim izinleri veriyoruz; mikrofon erişim izni veriyoruz, kamera erişim izni veriyoruz. Dolayısıyla bunlar, bizim kullanmadığımız zamanlarda da bu sistemlere erişebiliyorlar" uyarısında bulundu.