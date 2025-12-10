Yapay zeka bizi dinliyor mu?

10 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 10.12.2025 14:59
Son dönemde yapay zeka dünyasında en çok konuşulan uygulamalardan biri olan ChatGPT, sunduğu birçok özellik ile kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak bazı iddialara göre, yapay zekanın kullanıcıları dinlediği öne sürüldü. Peki gerçekten ChatGPT kullanıcıları dinliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek, adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile birlikte aktardı.