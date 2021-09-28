Liseli öğrenciler geliştirdi! ‘Akıllı Eczane Sistemi’ ne yoğun ilgi

"7 PROJEMİZ FİNALE ÇIKTI"

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, TEKNOFEST'te elde edilen başarıların mutlu ettiğini ifade ederek, "Uzun bir süredir pandeminin gölgesinde ciddi bir stresin altındaydık. Bu pandemi döneminde yapılan etkinlikler veya bilimsel faaliyetler bizim için daha önemli. Çünkü yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde çeşitli risklere rağmen sizler bu projeleri devam ettiriyorsunuz ve TEKNOFEST'te derece getiriyorsunuz. Bu fazlasıyla bizi motive etti, hem de Malatya'daki TEKNOFEST farkındalığını daha da güçlendirdi. Biz geçen sene 110 projeyle başvurmuştuk TEKNOFEST'e, bu sene 217 projeyle katıldık. 7 projemiz finale çıktı. Finale çıkan projelerimizden 4 tane derece aldık. 1 tane birincilik, 1 tane ikincilik, 2 tane de üçüncülük aldık. Malatya'da önemli bir başarı bence. Bir dahaki süreçlerde daha da artacağına inanıyoruz. Hem TÜBİTAK'da hem de TEKNOFEST'te Malatya'nın daha da önemli yerlere gelebilmesi için hem çalıştaylar yapacağız hem de öğretmen arkadaşlarımızı eğitimden geçireceğiz" dedi.