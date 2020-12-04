04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

Çin'in keşif aracının 'a diktiği bildirildi. Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı.

Çang'ı-5 üzerindeki kamera tarafından çekilen fotoğraflarda, Çin bayrağının Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde hareketsiz durduğu görülüyor.

SON DAKİKA | Çin’in insansız uzay aracı Change-5 Ay’a iniş yaptı! Başarılı olursa... SON DAKİKA | ÇİN'İN İNSANSIZ UZAY ARACI CHANG'E-5 AY'A İNİŞ YAPTI! BAŞARILI OLURSA...

CNSA, Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurmuştu.

Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA