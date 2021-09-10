Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi ziyarete açıldı

'MÜZELER ŞEHRİN KİMLİĞİ VE ARŞİVİDİR'

Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Şehrimizin kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılması ve bu zenginliğin bir turizm değerine dönüştürülmesi için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişleri yaptık ve bu yönde projeler geliştirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehir Müzesi bizi en fazla heyecanlandıran projelerden biri oldu. Müzeler, şehirlerin kimliği ve tarihsel arşividir. Bu noktadaki eksiğimizi görerek, kentimize böyle bir müze kazandırdık. Tüm dünyada şehir müzeleri hafıza mekanlar, bellek merkezleri olarak görülmektedir. Kısacası bu mekanlar şehirlerin adeta hard diskleri oluyor. Özelinde baktığımızda Sivas; medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim geçmişi, kültürel özellikleri ve kendine özgü duruşu ile kısacası kimliği olan bir şehirdir. Bu değerler kaybolmadan sahip çıkmak çok daha önemli ve kıymetlidir. Ziyaretçiler müzeyi gezdiklerinde Sivas'ın tarihi, gelenekleri, yemek kültürü, el sanatları, marka değerleri, yetiştirdiği önemli şahsiyetleri hakkında kısacası Sivas'a dair her konuda genel bir bilgi edinebilecekler" dedi.

Konuşmalar sonrası açılış gerçekleştirildi ve katılımcılar müzeyi gezdi.