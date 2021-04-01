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Manisa’da tarihi sokakta 8 yıl sonra yine yangın!

ilçesinde bugün saat 04.30 sıralarında 'nde tarihi evlerin bulunduğu 'ta çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı. 2013 yılında da aynı tarihi sokak üzerinde meydana gelen yangında, 4 tarihi ev küle döndü.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Manisa’da tarihi sokakta 8 yıl sonra yine yangın!

Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında 'ndeki meydana geldi. İddiaya göre, 'e ait tek katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören mahalleli sakinleri, durumu 'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tarihi evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir ahşap ev tamamen küle dönerken, evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 YIL ÖNCE 4 TARİHİ EV YANMIŞTI

Öte yandan, yangın çıkan tarihi evlerin de bulunduğu 'ta 2013 yılında çıkan yangında 4 tarihi ev yanarak küle dönmüştü.

tarafından tescil edilen ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede hızla büyüyüp, bitişiğindeki 3 eve daha sıçramış ve toplam 4 tarihi ev, yanarak küle dönmüştü.

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